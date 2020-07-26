Завершился основной период сдачи ЕГЭ

Тюменские выпускники закончили сдавать ЕГЭ. В этом году 11-классники получили аттестаты без экзаменов.
Заявления на ЕГЭ подали те, кто планируют продолжить обучение в вузах. Таких ребят около 7,5 тысяч, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.
Экзамены начались 3 июля и закончились резервными днями – 24 и 25 июля. Больше всего – около 7 тыс. человек – сдавали русский язык, около 4 тыс. человек – профильную математику (базовую отменили), более 2,8 тысяч – обществознание, более 2 тысяч – физику.
В департаменте сообщили "Вслух.ру", что в этом году было значительно меньше нарушений.
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