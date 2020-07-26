Тюменцы подарили детям-сиротам игрушки

11:19 26 июля 2020
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pixabay.com

Тюменские благотворители подарили дому ребенка надувной бассейн, игрушки, книги и коврики. В этом социальном учреждении проживают около ста малышей от рождения до трех лет.

"Инициатором стал Дмитрий Гордеев, остальные участники проекта предложение одобрили, а я их поддержала. Сообща мы воплотили в жизнь хорошую идею. С  Евгением Шубиным и Александром Глухаревым передали подарки воспитателям", - рассказала депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова.

Она отметила, что учреждение оснащено всем необходимым, но подарки лишними не будут, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: благотворительность , Тюменская областная дума
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