В Тюменском районе предоставляют жилье востребованным специалистам

19:06 25 июля 2020
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pixabay.com

Более 200 жилых помещений в реестре муниципального жилищного фонда Тюменского района. Это позволяет привлекать для работы врачей узких специальностей, фельдшеров, учителей, тренеров, участковых полиции.

С ходатайством о выделении жилья выступают руководители организаций или учреждений. Документы кандидата рассматривают члены комиссии под председательством главы района.

В приоритете – молодые специалисты, особенно если это семейная пара, работающие в бюджетной сфере, опытные стажисты, а также те, кто имеет уникальную специализацию.

Жилье предоставляется по найму: в среднем за 1 кв м наниматель платит 32 руб. месяц.    В текущем году уже заключено 15 подобных договоров, в прошлом году – 24 договора, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Теги: жилье
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