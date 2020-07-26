В Тюменском районе предоставляют жилье востребованным специалистам

Более 200 жилых помещений в реестре муниципального жилищного фонда Тюменского района. Это позволяет привлекать для работы врачей узких специальностей, фельдшеров, учителей, тренеров, участковых полиции.
С ходатайством о выделении жилья выступают руководители организаций или учреждений. Документы кандидата рассматривают члены комиссии под председательством главы района.
В приоритете – молодые специалисты, особенно если это семейная пара, работающие в бюджетной сфере, опытные стажисты, а также те, кто имеет уникальную специализацию.
Жилье предоставляется по найму: в среднем за 1 кв м наниматель платит 32 руб. месяц. В текущем году уже заключено 15 подобных договоров, в прошлом году – 24 договора, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.
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