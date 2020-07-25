Викуловские выпускники могут поступить в Ишимский многопрофильный техникум

25 человек примут на обучение по основным программам в Викуловском отделении Ишимского многопрофильного техникума в 2020-2021 учебном году.

Как рассказала и.о. заведующего отделением Наталья Плюхина, на базе девяти классов можно получить профессии продавца, контролера-кассира и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Обучение займет два года 10 месяцев с одновременным получением среднего общего образования.

На профессиональное обучение принимают выпускников коррекционных классов. За два года обучения ребята могут освоить профессию повара, штукатура или рабочего зеленого строительства.

Документы на поступление можно подать дистанционно, пишет "Тюменская линия".