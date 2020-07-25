Тюменским детям помогут с выбором профессии

Виртуальный курс "Выбор профессии" разработали организаторы образовательных и культурных проектов Ольга Дежурко и Юлия Агеева. Интересные задания помогут ребенку найти свою профессию.

"Когда мы работали над созданием Levelbox "Выбор профессии", то исходили из определения, что каждый ребенок талантлив. Поэтому задания помогают раскрыть творческий потенциал и сформировать понимание, что во взрослой жизни перемены неизбежны. Надеемся, участники получат много положительных эмоций и смогут подумать о том, в каких областях их таланты найдут свое применение", - рассказали авторы.

Доступ к Levelbox "Выбор профессии" бесплатный, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".