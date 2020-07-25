Профессию сурдопереводчика можно получить в Тюмени

В России только 12 высших и средних профессиональных организаций готовят сурдопереводчиков. У тюменцев есть возможность получить эту специальность в Тюменском колледже производственных и социальных технологий.

Выпускник получает диплом установленного образца в соответствии с профессиональными стандартами.

В Тюменской области 8613 глухих людей, а сурдопереводчиков – менее 40, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.