Профессию сурдопереводчика можно получить в Тюмени

12:29 25 июля 2020
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В России только 12 высших и средних профессиональных организаций готовят сурдопереводчиков. У тюменцев есть возможность получить эту специальность в Тюменском колледже производственных и социальных технологий.

Выпускник получает диплом установленного образца в соответствии с профессиональными стандартами.

В Тюменской области 8613 глухих людей, а сурдопереводчиков – менее 40, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Теги: профориентация
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