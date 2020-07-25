Тюменцы посвящают оды родному городу

Тюменцы принимают участие в конкурсе стихотворений ко Дню города. Его проводит ДК "Водник" в официальной группе ВКонтакте.

Все творения можно посмотреть в паблике дома культуры. Акция была рассчитана на участников от 7 лет, но среди авторов и чтецов есть и взрослые люди. Итоги по разным возрастным категориям планируют подвести в День города.

А ДК "Торфяник" проводит Х фестиваль "Городские цветы". Для участия нужно сделать уличную поделку от 1 до 2 метров в высоту и отправить фото в оргкомитет по электронной почте. Итоги подведут 31 июля, пишет "Вслух.ру".