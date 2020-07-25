В Тюмени пройдут сплошные проверки водителей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Завтра утром, 25 июля, массовые проверки водителей проведет Госавтоинспекция Тюменской области. Главная цель мероприятия — выявление нетрезвых водителей, а также профилактика грубых нарушений дорожно-транспортной дисциплины.

"С начала года на дорогах Тюменской области произошло 120 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них погибли 14 человек и 195 получили различные травмы. Отстранены от управления транспортом более 5 тысяч водителей в состоянии опьянения. Значительное количество грубых нарушений фиксируется в выходные и праздничные дни", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проведению мероприятия — при отсутствии каких-либо нарушений проверка не отнимет у водителя много времени.