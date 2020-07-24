Работающим тюменским пенсионерам продлены электронные больничные

15:41 24 июля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области до 16 августа продлено действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет. Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.

Новые листки нетрудоспособности, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Оплачивать листки нетрудоспособности будут на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования, предоставлять что-то дополнительно самому работнику-пенсионеру не потребуется.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии 8-800-201-80-72 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49.

Теги: больничный , пенсионеры , самоизоляция
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