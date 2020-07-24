За сутки в тюменских лесах зафиксировано восемь пожаров

За минувшие сутки на территории Тюменской области зарегистрировано 8 лесных пожаров: 1 — в Заводоуковском, 2 — в Уватском, 1 — в Исетском, 1 — в Вагайском, 1 — в Ишимском, 2 — в Ялуторовском районах

Из них 5 лесных пожаров ликвидированы, ведутся работы по ликвидации 3 лесных пожаров в Уватском и Вагайском районах.

Из ранее обнаруженных 1 лесной пожар в Уватском районе локализован, там же ведутся работы по тушению 1 действующего лесного пожара.

Напоминаем, что в Тюменской области постановлением правительства с 24 июля по 13 августа вводится запрет на посещение лесов.Также в соответствии с особым противопожарным режимом на территории лесов запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.

С начала года на территории Тюменской области произошло 149 лесных пожаров.