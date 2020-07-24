Street Education: Тюмень организует двухнедельный курс по ивент-менеджменту

Фото - пресс-служба Extreme Team

Образовательный онлайн-форум Street Education пройдет в Тюмени с 28 июля по 9 августа. В Курс входит девять видеолекций на темы ивент-менеджмента, социального проектирования, продвижения и самопрезентации, привлечения партнеров и финансирования в проекты, урбанистики и стрит-арта. Участвовать могут все, ознакомиться с программой фестиваля и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Street Education — новая площадка и результат коллаборации фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц". Организаторы планировали провести форум в офлайн-формате, однако в связи с эпидобстановкой в регионе перенесли программу в онлайн.

В программе форума лекции, мастер-классы и практические задания от региональных и федеральных экспертов. Среди курсов Street Education будут раскрыты актуальные темы ивент-индустрии и урбанистики:

Как не зафакапить проект на 100 000 человек.

Спортивный event-маркетинг.

Коллаборация с брендами.

Как привлечь ценный ресурс на свой проект.

Что и как говорить, чтобы тебя поняли.

Твой инстаграм — твои правила.

Уличное искусство в России.

Открытие Street Education состоится в прямом эфире 26 июля в 19:00. Зрителей прямой трансляции ждут лекции о значении стрит-арт событий для регионов, коллаборациях художников и брендов, монетизации творчества и кураторском подходе работы с уличными независимыми художниками. Ведущим трансляции выступит Максим Захаров — один из лучших фристайл-реперов России, 7 раз участвовал на Versus battle и ведет топовые ивенты страны в сфере экшн-спорта.

Старт образовательной программы Street Education запланирован на 28 июля. В течение двух недель на сайте форума ежедневно будут появляться видеолекции от экспертов фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц".

6 августа на сайте выйдет последняя лекция и появится онлайн-тест для участников, по итогам которого организаторы выберут 10 человек и предложат им присоединиться к команде Extreme Team для реализации следующего ивента. Итоги подведут 9 августа.

Глава Союза экстремальных видов спорта Extreme Team Иван Шмонин:

Главная цель Street Education — взращивание кадров. Мы поделимся практическим опытом, который накапливали и вырабатывали на протяжении шести лет реализации проектов разного уровня и формата. Нам интересно развивать экосистему, в которой мы сами живем, в том числе за счет увеличения количества инициативной и талантливой молодежи, тех, кто развивает свои локальные проекты и комьюнити, либо хочет этим заниматься.

Образовательная программа пройдет при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентра "Моя территория" и конкурса проектов "Моя идея.Pro".

Организаторы: Союз экстремальных видов спорта Extreme Team и мультицентр "Контора пароходства".