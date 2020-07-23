Тюменская область стала участником программы поддержки малоимущих семей с детьми

Тюменская область стала участником программы "Моя семья" Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Регион получил грантовую поддержку фонда в объеме 12 млн руб, социальные практики будут реализованы в 2020–2021 годах.

Комплекс мер Тюменской области предусматривает:

— создание единой системы информирования целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи;

— организацию социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения;

— внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, заключившим социальный контракт на развитие собственного бизнеса, с привлечением добровольцев из числа успешных предпринимателей;

— содействие родителям в поиске работы с последующим трудоустройством, прохождении обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям, прохождении стажировки на предприятии или в организации – потенциальном месте работы;

— внедрение эффективных технологий оказания помощи малоимущим семьям (группы дневного пребывания для детей, помощь семьям с низким уровнем доходов в организации надомной работы, семейные программы выходного дня, другое);

— реализацию мероприятий, обеспечивающих снижение влияния бедности семей на самореализацию личности ребенка (подготовка к самостоятельной жизни, обучение финансовой грамотности, развитие инфраструктуры и содержания трудового воспитания и др.).

"В результате реализации программы более чем в 2,1 тыс. таких семей будет снижен уровень бедности. Более 30 руководителей и специалистов организаций, предоставляющих меры социальной поддержки целевым группам, а также специалисты государственной службы занятости населения будут обучены тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок фонда", — сообщает департамент социального развития Тюменской области.