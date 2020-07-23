У 17 тюменцев на дорогах за долги арестовали машины

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки в Тюменской области автоинспекторы совместно с судебными приставами проверили 225 транспортных средств. 17 автомобилей арестовали в счет погашения долгов, на месте должники оплатили штрафы на общую сумму 167 956 рублей.

Так, на улице Широтной в Тюмени была задержана Toyota, у владельца которой сумма долга за неоплаченные налоги и штрафы составила более 1 миллиона рублей. Также был остановлен собственник автомобиля Ford Focus, на котором 39 раз нарушали скоростной режим. Общая сумма долгов по административным штрафам составила 38 500 рублей.

"Обращаем внимание водителей на проверку автомобилей, приобретаемых в частном порядке. На днях сотрудниками ГИБДД был задержан автомобиль Alfa Romeo, на регистрацию которого судебными приставами был наложен запрет за долги в размере более миллиона рублей. Водитель задержанного автомобиля пояснил, что приобретал машину по объявлению по сниженной цене и даже не проверил, наложены ли на транспортное средство какие-либо ограничения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.