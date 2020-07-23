Между Екатеринбургом и Тюменью снова запускают "Ласточку"

Скорые пассажирские поезда "Ласточка" возобновляют курсирование между Екатеринбургом и Тюменью с 1 августа. Рейсы были временно отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Ласточка" № 814/811 с 1 августа ежедневно будет отправляться из Екатеринбурга в Тюмень в 17:48, прибытие в 22:18. Из Тюмени со 2 августа отправление в 06:49, прибытие в Екатеринбург в 11:59. Предусмотрены остановки на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.

Продажи билетов открываются за 45 дней до начала поездки.