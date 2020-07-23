Тюменские врачи рассказали о самых травмоопасных летних развлечениях среди детей

В летнее время в детском травмпункте ОКБ №2 Тюмени принимают от 100 до 120 пациентов в сутки. О наиболее травмоопасных развлечениях среди детей рассказали специалисты.

Так, многие дети травмируются при катании на велосипедах, скейтах, роликах, электросамокатах. Чаще всего у ребят диагностируют травмы верхних и нижних конечностей, реже — повреждения голеностопа и растяжения. Несложный перелом лечат от двух до четырех недель. Если он со смещением, то лечение с реабилитацией могут растянуться на несколько месяцев.

"Кроме переломов есть риск получить и другие повреждения. Недавно в ОКБ №2 доставили ребенка с повреждённой глазницей. Оказалось, девочка упала с самоката и лицом напоролась на гвоздь. Он прошёл буквально в миллиметре от глазного яблока, и зрение, к счастью, не пострадало", — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Среди детей постарше чаще поступают подростки с множественными переломами после неудачных заездов на скутерах, мопедах, мотоциклах. По словам заведующего детским травматологическим отделением ОКБ №2 Александра Буксеева, только за последние пару недель было госпитализировано четыре таких пациента. Одного мотоциклиста на днях выписали на амбулаторное наблюдение, трое продолжают получать стационарное лечение.

Во избежание подобных негативных последствий мамам и папам рекомендуется подготовить ребенка. Помимо самого транспортного средства необходимо купить для ребёнка защитные аксессуары — шлем, наколенники, налокотники, защиту на лучезапястный сустав и научить его безопасно кататься.