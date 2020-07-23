В Тюменской области потушили пять лесных пожаров

12:23 23 июля 2020
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Фото: pixabay.com

За последние сутки на территории Тюменской области было зафиксировано два лесных пожара — в Сладковском и Ишимском районах. Оба возгорания ликвидированы.

"Из ранее обнаруженных ликвидированы три лесных пожара — в Уватском и Тюменском районах, один в Уватском районе локализован, также там ведутся работы по тушению одного действующего лесного пожара", — сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

С начала года на территории Тюменской области произошел 141 лесной пожар. В регионе действует особый противопожарный режим.

Теги: лесные пожары
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