В Тюменской области потушили пять лесных пожаров

За последние сутки на территории Тюменской области было зафиксировано два лесных пожара — в Сладковском и Ишимском районах. Оба возгорания ликвидированы.

"Из ранее обнаруженных ликвидированы три лесных пожара — в Уватском и Тюменском районах, один в Уватском районе локализован, также там ведутся работы по тушению одного действующего лесного пожара", — сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

С начала года на территории Тюменской области произошел 141 лесной пожар. В регионе действует особый противопожарный режим.