В Тюменской области 28 выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В Тюменской области 28 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Этот экзамен стал самым массовым экзаменом, его участников распределили на два дня.

Ранее выпускники узнали результаты ЕГЭ по географии, информатике и литературе. По этим предметам в Тюменской области 20 стобалльников. Следующие результаты ЕГЭ будут по математике — предмету, который сдавали абитуриенты военных и инженерных специальностей.