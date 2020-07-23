В ГИБДД назвали наиболее опасные участки тюменских трасс

В Тюменской области автоинспекторы в рамках профилактического мероприятия несут службу на опасных участках федеральных трасс.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск особо опасны участки вблизи села Малая Зоркальцева, между селами Байкалово и Кутарбитка, на подъезде к Тобольску, на подъезде к селу Башкова, а также на 423-м и 457-м километрах.
На трассе Тюмень — Омск опасность представляют участки между селами Киева и Беркут, между Гилево и Падуном и участок на подъезде к селу Корюкина.
На автодороге Курган — Тюмень наиболее опасны участки между селами Станиченое и Тебеняк, а также участок вблизи села Корюкина.
На трассе Екатеринбург — Тюмень опасны участок между Тюменью и поселком Московский и участок вблизи села Малиновка.
С начала года на этих федеральных автодорогах в 187 ДТП погибли 48 человек, 335 ранены.
Главные причина ДТП на федеральных трассах — существенное превышение скорости и нарушение правил обгона.
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