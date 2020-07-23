В ГИБДД назвали наиболее опасные участки тюменских трасс

17:21 22 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области автоинспекторы в рамках профилактического мероприятия несут службу на опасных участках федеральных трасс.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск особо опасны участки вблизи села Малая Зоркальцева, между селами Байкалово и Кутарбитка, на подъезде к Тобольску, на подъезде к селу Башкова, а также на 423-м и 457-м километрах.

На трассе Тюмень — Омск опасность представляют участки между селами Киева и Беркут, между Гилево и Падуном и участок на подъезде к селу Корюкина.

На автодороге Курган — Тюмень наиболее опасны участки между селами Станиченое и Тебеняк, а также участок вблизи села Корюкина.

На трассе Екатеринбург — Тюмень опасны  участок между Тюменью и поселком Московский и участок вблизи села Малиновка.

С начала года на этих федеральных автодорогах в 187 ДТП погибли 48  человек, 335 ранены.

Главные причина ДТП на федеральных трассах — существенное превышение скорости и нарушение правил обгона. 

Теги: ГИБДД , ДТП , профилактика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020