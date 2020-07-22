На Городской площади откроется выставка о тюменских градоначальниках

Завтра, 23 июля, в преддверии Дня города, в 16.00 на Городской площади (ул. Первомайская, 20) пройдет открытие выставки "Кормчие Тюмени: выбор истории".

На выставке будет представлена информация о шестнадцати тюменских "кормчих" — градоначальниках, внесших наиболее весомый вклад в развитие Тюмени с момента основания города до 1917 года, музейные и архивные документы, редкие фотографии разных лет.

Выставка "Кормчие Тюмени: выбор истории" подготовлена специалистами Централизованной городской библиотечной системы и будет открыта для посетителей с 24 июля до 24 декабря 2020 года.