На Городской площади откроется выставка о тюменских градоначальниках

11:30 22 июля 2020
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Завтра, 23 июля, в преддверии Дня города, в 16.00 на Городской площади (ул. Первомайская, 20) пройдет открытие выставки "Кормчие Тюмени: выбор истории". 

На выставке будет представлена информация о шестнадцати тюменских "кормчих" — градоначальниках, внесших наиболее весомый вклад в развитие Тюмени с момента основания города до 1917 года, музейные и архивные документы, редкие фотографии разных лет.

Выставка "Кормчие Тюмени: выбор истории" подготовлена специалистами Централизованной городской библиотечной системы и будет открыта для посетителей с 24 июля до 24 декабря 2020 года.

Теги: выставка , краеведение
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