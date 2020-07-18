Для тюменских абитуриентов создали сайт "Куда поступить"

Онлайн-платформа с информацией об учебных заведениях Тюмени "Куда поступить" поможет абитуриентам. На сайте будущие студенты познакомятся со всеми вузами и ссузами.

На ресурсе можно найти сроки приема документов, количество бюджетных и договорных мест, необходимый минимум баллов по ЕГЭ, сведения о вступительных испытаниях. Вся информация на сайте представлена с официальных ресурсов.

"Идея проекта в том, чтобы максимально просто и понятно донести до абитуриента информацию об учебном заведении и коротко рассказать, что его ждёт на выбранной специальности. Цель ресурса — упростить будущим студентам поиск необходимых данных для поступления, так как они собраны в одном месте", — рассказал менеджер проекта Максим Маликов.

Проект запустила команда Moi-portal.ru. Платформа ориентирована на молодых людей от 16 до 20 лет, пишет "Мегатюмень".