Тюменские врачи провели уникальную операцию новорожденному

Специальный катетер для проведения перитонеального диализа установили врачи тюменской ОКБ №2 новорожденному мальчику. Ребенок появился на свет с одной почкой, ему требовалась постоянная очистка крови от токсинов.

Детские хирурги в экстренном порядке установили ему в брюшную полость специальную систему для внепочечного очищения крови от токсинов – без разрезов, через несколько небольших проколов. Очищение крови у малыша протекает по тем же принципам, что и в аппарате "искусственной почки". Только в роли фильтра выступает не искусственно созданная мембрана, а сама брюшина. Ранее для установки такой системы пациентов направляли в Москву.

"Для детей с врожденными проблемами почек или ранней почечной недостаточностью такой способ очистки крови считается наиболее подходящим и одним из самых безопасных", - рассказал заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ №2, главный детский хирург Тюмени и заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаил Аксельров.

Перитонеальный диализ может стать первым этапом заместительной терапии, конечным результатом которой становится трансплантация почки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.