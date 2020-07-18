Жара – не повод отказаться от маски, уверены врачи

Использование маски при посещении общественных мест – обязательно. Одноразовые маски нельзя использовать повторно, напомнила представитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

"Не может маска стать причиной перегрева организма: она воздухопроницаема и закрывает лишь малую часть тела. Нужно следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу, но при этом позволяла свободно дышать. Одноразовые маски не следует использовать повторно, их необходимо менять, как только они намокнут", - пояснила она.

Издание "АиФ - Западная Сибирь" напоминает, что во время прогулок нельзя трогать лицо руками, нужно строго соблюдать социальную дистанцию.