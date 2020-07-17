В Тюменской области пишут ЕГЭ более 800 выпускников прошлых лет

В Тюменской области более 800 выпускников прошлых лет сдают единый государственный экзамен. В качестве выпускника прошлых лет экзамены может сдавать любой желающий, у кого есть аттестат о среднем общем образовании.

"У школьного аттестата нет "срока годности". Он действителен всю жизнь. А вот результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет с момента сдачи. Это означает, что в 2020 году для поступления в вуз можно представить результаты экзаменов, сданных с 2016 по 2020 год. Если баллы хорошие, пересдавать их не обязательно. Но по своему желанию выпускники прошлых лет вправе сдавать ЕГЭ даже при наличии у них действующих результатов", — рассказывает и.о. начальника центра оценки качества образования Тюменской области Александр Пахомов.

Следующий экзамен состоится 20 июля. Выпускники будут сдавать биологию и письменную часть по иностранным языкам. Резервными днями для тех, кто не сдал какой-то из экзаменов по уважительной причине, станут 24 и 25 июля.