Летний фото-батл Авторадио "Коты или собаки" состоялся!

Фотография предоставлена организаторами конкурса

В Тюмени завершился жаркий летний фото-батл Авторадио "Коты или собаки". Победителем стал вельш-корги пемброк Гарри, набрав больше 400 голосов в группе Авторадио в социальной сети "ВКонтакте". Победителем кошачьего "лагеря" оказался кот-бандит Арсений.

Победителям достался запас корма на месяц от партнеров проекта – корма для собак "Дилли" и зоомагазина "А покормить?".

Ни для кого не секрет, что фото усатых собирают в интернете больше всего лайков, и самый умилительный фотоконкурс "Коты или собаки" - это, конечно, только доказал. Выбрать из всех участников двух (а тем более только одного победителя) оказалось просто невозможно. Именно поэтому Авторадио и партнеры проекта решили присудить специальные номинации и подарить еще больше подарков.

Так, например, номинация "Наташа, вставай!" и подарки от "А покормить?" достались кошке Китти, а очаровательные собаки Фира и Семен были отмечены номинациями "Серьезная охрана" и "Мой идеальный Бро". Хвостатым вручили по 4 кг полнорационного корма "Дилли".

Авторадио благодарит участников и партнеров проекта и уже планирует новые фотоконкурсы!