Пострадавшей в ДТП на трассе Курган — Тюмень женщине выплатят 165 тыс. рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с виновника ДТП в пользу пострадавшей тюменки 165 тыс. рублей.

Авария произошла 12 июля 2019 года на 141 км автодороги Курган —Тюмень. Водитель Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем и врезался в автомобиль Zaz Vida, который остановился на красный сигнал реверсивного светофора. Zaz столкнулся со стоявшим впереди Hyundai Santa Fe, а тот с Honda CR-V. В аварии тяжкий вред здоровью получили водитель Zaz и его 13-летняя дочь.

Виновник ДТП был осужден по п."а" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения) к трем годам лишения свободы условно. Также суд взыскал с осужденного в пользу пострадавшего мужчины и его дочери компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Водитель был лишен права управления транспортом на три года.

10 июня 2020 года супруга потерпевшего обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. Было установлено, что ей в результате ДТП был причинен вред здоровью средней тяжести. В ее пользу взыскал с ответчика 165 тыс. рублей .