За сутки в Тюменской области произошло 7 лесных пожаров

16:05 16 июля 2020
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Фото: pixabay.com

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории региона зафиксировано 7 лесных пожаров — в Тюменском, Сорокинском, Уватском, Аромашевском, Ишимском, Голышмановском, Бердюжском районах.

5 лесных пожаров ликвидировали, 1 лесной пожар в Тюменском районе локализован, ведутся работы по его ликвидации, 1 действующий лесной пожар в Уватском районе тушат специалисты десантно-пожарной службы.

Сегодня, 16 июля, в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности. В регионе действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 115 лесных пожаров.

Теги: лесные пожары
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