За сутки в Тюменской области произошло 7 лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории региона зафиксировано 7 лесных пожаров — в Тюменском, Сорокинском, Уватском, Аромашевском, Ишимском, Голышмановском, Бердюжском районах.

5 лесных пожаров ликвидировали, 1 лесной пожар в Тюменском районе локализован, ведутся работы по его ликвидации, 1 действующий лесной пожар в Уватском районе тушат специалисты десантно-пожарной службы.

Сегодня, 16 июля, в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности. В регионе действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 115 лесных пожаров.