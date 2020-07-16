Наталья Проскурякова вручила многодетным семьям ноутбуки

Депутат Тюменской городской Думы VII созыва Наталья Проскурякова в рамках акции "Помоги учиться дома" вручила ноутбуки трём многодетным семьям областной столицы.

Процесс обучения современного школьника трудно представить без использования передовых гаджетов или хотя бы компьютера. Особенно остро этот вопрос встал во время пандемии нового коронавируса, когда школы перешли на дистанционную форму обучения.

В настоящее время принято решение, что новый учебный год ребята начнут в привычном формате, за партами и вместе с учителями. Однако наработанный опыт удаленного обучения планируется использовать во время сезонных вспышек простудных заболеваний, чтобы дети не выпадали надолго из учебного процесса. Да и ситуация в COVID-19 по-прежнему не настолько определенна, как хотелось бы, нельзя исключать вторую волну.

Между тем, в Тюмени проживают десятки малообеспеченных или многодетных семей, которые не могут позволить себе иметь современный компьютер или телефон последнего поколения, способные как поддерживать необходимые для дистанционного обучения программы, так и обеспечить комфортный образовательный процесс. Отдельные трудности возникают именно в многодетных семьях, где отдельный доступ к образовательным ресурсам может потребоваться одновременно нескольким ребятам.

Поэтому в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома" депутат Тюменской городской Думы по 7-му округу Наталья Проскурякова посетила три многодетные семьи, чтобы вручить детям ноутбуки. С их помощью ребята смогут овладевать школьной программой с комфортом. Вместе с современной техникой школьники получили и сладкие подарки. Семьи сердечно поблагодарили депутата за оказанную помощь.