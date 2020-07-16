"Русская компания" предоставляет тюменцам широкий выбор тарифов домашнего Интернета

Пандемия нового коронавируса, самоизоляция, режим повышенной готовности, отмена множества массовых мероприятий и закрытие развлекательных учреждений – всё это заставило человечество массово переместить свою активность в Интернет.

Когда-нибудь жизнь вернется в привычное русло, однако популярность онлайн-мероприятий уже вряд ли сойдёт на нет. Многие концерты и спектакли, семинары и мастер-классы, выставки и квизы, безусловно, останутся в Сети надолго.

Для удобного и приятного участия в таких мероприятиях обязательно потребуется качественное и высокоскоростное подключение к Интернету. И чем больше в вашей квартире или доме одновременно используется устройств выхода в Сеть, тем важнее эти показатели.

В Тюмени и Тюменском районе высококачественный Интернет в квартиры и частные дома много лет успешно проводит "Русская компания". Провайдер обладает достаточно широкой сетью покрытия и оказывает круглосуточную техническую поддержку 24/7, а многообразие тарифных линеек позволит подобрать скорость и условия подключения индивидуально.

Для жителей многоквартирных домов разработана тарифная линейка "Уютный" с подключением безлимитного Интернета со скоростью до 70 и 100 мегабит в секунду.

Пакетные предложения "Без Забот 70" и "Без Забот 100" включают Интернет и телевидение. В рамках этих тарифов пользователи могут смотреть более 200 телеканалов и комфортно проводить время в социальных сетях или за просмотром видео в формате HD.

Кроме того, до конца июля действует акция "Перезагрузка" для новых абонентов. Провайдер предлагает подключить интернет до 100 Мбит/с и кабельное ТВ, при этом в течение трех месяцев абонентская плата составит всего 300 рублей в месяц. С четвертого месяца – согласно условиям тарифа (650 рублей).

Для любителей высоких скоростей доступны тарифы #Всёчтонадо120 и #Всёчтонадо200, разгоняющие Интернет до 120 и 200 мегабит соответственно. В этом случае подключение происходит по технологии PON (Passive Optical Network – пассивная оптическая сеть). Специалисты провайдера используют кабель, который обеспечивает передачу неограниченного объема информации без перебоев. По этой технологии "Русская компания" обеспечивает широкое покрытие сетью коттеджных поселков близ Тюмени.

По одному такому кабелю можно провести сразу несколько услуг: Интернет, кабельное телевидение, домашний телефон. К примеру, пакетные предложения #Всёчтонадо120+ТВ и #Всёчтонадо200+ТВ включают Интернет со скоростью до 120 и 200 мегабит в секунду, а также подключение кабельного телевидения.

Уточнить информацию по тарифам, оставить заявку на подключение и проверить наличие технической возможности подключения по тому или иному адресу можно на сайте "Русской компании". Также задать интересующие вопросы можно по телефону: 39-00-39.