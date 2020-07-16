Депутат Тюменской гордумы вручил почетные грамоты и благодарность за труд трем библиотекарям

Депутат Тюменской гордумы по избирательному округу № 1 Юрий Коновалов вручил почетные грамоты и благодарность гордумы трем сотрудникам городского информационно-библиотечного центра для молодежи. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство наград удостоились специалисты, проработавшие в системе более десяти лет.
С давних времен у коллектива и депутата Юрия Коновалова сложились добрые отношения. Он активно содействовал положительному рассмотрению вопросов о выделении средств на комплектование библиотечного фонда, приобретение мебели и предметов интерьера. По ходатайству народного избранника за счет финансирования из городского бюджета выполнен комплексный капитальный ремонт внутри здания, отреставрированы фасад и кровля, полностью реконструированы инженерные коммуникации, произведены электромонтажные работы.
Особой гордостью депутата и коллектива является общее достижение: на прилегающей к учреждению культуры территории обустроена зона отдыха для горожан.
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