Депутат Тюменской гордумы вручил почетные грамоты и благодарность за труд трем библиотекарям

Депутат Тюменской гордумы по избирательному округу № 1 Юрий Коновалов вручил почетные грамоты и благодарность гордумы трем сотрудникам городского информационно-библиотечного центра для молодежи. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство наград удостоились специалисты, проработавшие в системе более десяти лет.

С давних времен у коллектива и депутата Юрия Коновалова сложились добрые отношения. Он активно содействовал положительному рассмотрению вопросов о выделении средств на комплектование библиотечного фонда, приобретение мебели и предметов интерьера. По ходатайству народного избранника за счет финансирования из городского бюджета выполнен комплексный капитальный ремонт внутри здания, отреставрированы фасад и кровля, полностью реконструированы инженерные коммуникации, произведены электромонтажные работы.

Особой гордостью депутата и коллектива является общее достижение: на прилегающей к учреждению культуры территории обустроена зона отдыха для горожан.