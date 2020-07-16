Восемь тюменцев обратились в скорую с тепловым ударом

В Тюмени за последнее время с тепловым ударом в скорую помощь обратились восемь человек. Трое из них — дети. Пациентам была оказана вся необходимая помощь, госпитализация никому не потребовалась.

Тепловой и солнечный удары нарушают жизнедеятельность организма и сопровождаются сонливостью, головной болью, общей слабостью, головокружением. Они далеко не безопасны, как многие думают. Возможны повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея), учащение пульса, а при солнечном ударе – ещё и ожог кожи головы. В тяжелых случаях последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери сознания и остановки сердца.

Факторы, способствующие тепловому и солнечному ударам:

— длительное прямое воздействие солнца на непокрытую голову;

— избыточный вес тела;

— стресс, нервное напряжение;

— препятствия для рассеивания тепла – слишком плотная одежда, плохо проветриваемые помещения;

— сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;

— проблемы неврологического характера;

— алкогольное опьянение.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе:

Перенести или перевести пострадавшего в затененное место или прохладное помещение. Важно обеспечить доступ свежего воздуха.

Пострадавшего нужно обязательно уложить, приподняв голову и ноги – для этого можно подложить под шею и щиколотки валики из одежды либо небольшие предметы. Необходимо освободить тело от тугой одежды, ослабить ремни и пояса при их наличии.

Приложить ко лбу холодный компресс из мокрой ткани, кусочек льда или холодную бутылку. Можно регулярно обтирать лицо и тело пострадавшего прохладной водой или обмахивать частыми движениями.

Если пострадавший в сознании, напоить его прохладной водой, лучше минеральной. В простую воду можно добавить сахара и соли на кончике чайной ложки. Обеспечьте пострадавшего питьевой водой, чтобы он мог пить столько, сколько ему потребуется.

Если началась непроизвольная рвота, обязательно повернуть пострадавшего на бок, чтобы избежать перекрытия дыхательных путей рвотными массами.

В экстренных случаях, при остановке дыхания и отсутствии пульса, необходимо проводить сердечно-лёгочную реанимацию до восстановления биения сердца и дыхания или приезда медиков.

Профилактика теплового и солнечного удара:

— стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период наибольшей активности солнца — с 11.00 до 16.00 ч. Помните, что при температуре воздуха выше 37°С тепловой удар можно "заработать" даже в тени, а солнечный в знойный день — менее чем за час.

— носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка, льна) и головной убор,

— соблюдать питьевой режим,

— не употреблять алкоголь — это приведет к общему ухудшению состояния организма.