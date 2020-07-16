Тюменцам расскажут, как оспаривать кадастровую стоимость

Сегодня, 16 июля, тюменский Росреестр проведет "прямую" телефонную линию, в рамках которой разъяснит жителям региона вопросы, связанные с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядком ее оспаривания в специальной комиссии при управлении Росреестра по Тюменской области.

Телефонную консультацию проведет начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич.

"Прямая" телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.

За шесть месяцев 2020 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении Росреестра по Тюменской области, рассмотрено 168 заявлений, что на 17 % меньше показателя аналогичного периода 2019 года. По итогам рассмотрения в пользу заявителей вынесено 72 % положительных решений. Это выше среднего показателя по Российской Федерации, который составляет 64 %

(по итогам 5 месяцев 2020 года).

В основном на рассмотрение комиссии поступают заявления о пересмотре кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков категории "земли населенных пунктов".