Депутат Тюменской гордумы считает, что ремонт дворов идет хорошими темпами

В Тюмени продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Ход работ на объектах, помимо представителей горадминистрации, контролируют депутаты Тюменской городской думы. Так, Андрей Потапов вместе с представителями управы Ленинского округа и подрядной организации оценил ремонт дворов по улице Ершова, у домов № 11 и № 13, а также по улице Жуковского у домов 76, 80, 84.

Депутат пообщался со строителями и местными жителями, которые активно участвовали в согласовании проектов, и отметил, что работа на площадках идет полным ходом. Во дворе дома № 76 по улице Жуковского подрядчики демонтировали старое покрытие на площадке, заасфальтировали тротуар, а сотрудники УСТЭК завершили ремонт трубопроводов. Вблизи дома №84 рабочие обустраивают парковку на 103 машино-места, по периметру домов устанавливают бордюрный камень.

"На протяжении пяти лет мы говорили о необходимости благоустройства площадок, и вот в 2020 году она вошла в реестр дворовых территорий", – сообщил Андрей Потапов.

По словам депутата, подрядчик трудится с опережением графика, выполнена половина работ. "Двор будет комфортным, с зоной отдыха, современными спортивными и детскими площадками, достаточным количеством парковочных мест. Это серьезный вклад в благоустройство нашего района", – уверен Потапов.