"Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на покупку солнцезащитных очков

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" совместно с "Техномиром" разыгрывает сертификат номиналом в 3000 рублей на покупку солнцезащитных очков. Категория 18+

Любой подписчик "Афиши Тюмень" имеет возможность выиграть крутой приз, выполнив простые условия.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и "Техномир", после чего отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети, сделать репост на свой страницу и написать два комментария – один под постом в группе, другой вместе с репостом.

Будет один победитель, он и получит сертификат на покупку очков. Имя счастливчика станет известно 20 июля 2020 года.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.