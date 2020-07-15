В Тюменской области зарегистрировано 48 случаев заболевания клещевыми инфекциями

10:15 15 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В регионе зафиксировано 17637 обращений по поводу присасывания клещей. Всем пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала сезона в Тюменской области зарегистрировано 22 случая заболевания клещевым энцефалитом, 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.

Теги: клещи , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020