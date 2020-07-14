Афиша Тюмень и ТКТО рассказывают об оркестре "Камерата Сибири"

Афиша Тюмень совместно с Тюменским концертно-театральным объединением продолжают новую рубрику "Филармония рядом".
В этой рубрике рассказывают о коллективах Тюменской филармонии, о дирижерах, солистах и концертмейстерах. Сегодня речь пойдет об оркестре "Камерата Сибири". Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.
Оркестр "Камерата Сибири" – единственный камерный коллектив в Западной Сибири – начал свою деятельность в 1998 году. Основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра – известный музыкант, скрипач Антон Шароев.
Оркестр имеет обширный репертуар, который составляют инструментальные и оперные произведения мастеров эпохи Возрождения, барокко, классицизма. Особое место принадлежит музыке русских композиторов прошлого и современности. На протяжении всего периода творческой деятельности оркестр имеет постоянный абонементный цикл в Камерном зале.
Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru