Познавай мир, не выходя из дома: "Русская компания" предлагает тюменцам ТВ-каналы о путешествиях и природе

Пандемия нового коронавируса заметно сократила возможность людей путешествовать. Особенно это заметно сейчас, летом – многие собирались в отпуск в другие города и страны, однако Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа, и далеко не везде ситуация с заболеванием спокойная.

К счастью, чтобы посмотреть мир, не обязательно лететь за тысячи километров. К услугам людей – множество тематических телевизионных каналов о путешествиях и природе. При этом они собирают всё только самое интересное, захватывающее и необычное, не отвлекаясь на рутину. В Тюмени и Тюменском районе доступ к более 200 телеканалам предоставляет "Русская компания" в рамках подключения услуги кабельного ТВ. Среди них довольно много интересных тематических каналов, посвященных туризму и окружающему миру.

Пуститься в путешествие, не выходя из дома, поможет, например, канал Travel & Adventure HD. Каждый день здесь можно узнавать что-то новое обо всех странах мира, ведь в программе представлены достопримечательности со всех уголков Земли и советы опытных путешественников. Отличный способ познакомиться со страной, куда вы давно хотели поехать.

В этом же ключе работает и российский канал "Телепутешествия" - путеводитель для тех, кто устал от стандартных маршрутов и больше не хочет знакомиться с новыми странами через окно автобуса. Девиз канала – "Узнавай мир изнутри" – как нельзя лучше отражает его суть. А если вы уверены, что и в нашей стране есть на что посмотреть, добро пожаловать на канал "Поехали!", специализирующийся на России и ближнем зарубежье.

Наверняка каждый хоть раз слышал о National Geografic. Этот американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, доступен и жителям Тюмени, причем на русском языке. Есть и отдельный канал, посвященный дикой природе – Nat Geo Wild. Он вещает круглосуточно и с 2010 года выпустил более 200 документальных сериалов и 780 специальных репортажей.

На канале ZOO TV 24 часа в сутки и 7 дней в неделю транслируются документальные фильмы и сериалы, реалити- и ток-шоу о животных, программы о новейших открытиях в области зоологии, авторские циклы от известных биологов и натуралистов и многое другое. Если вам по душе такой контент, рекомендуем также ознакомиться, например, с каналом "Зоопарк".

А если вы хотите больше знать об уходе за питомцами, к вашим услугам канал "Домашние животные". Здесь вам помогут в выборе питомца и дадут советы по уходу, кормлению, лечению и разведению. Даже можно узнать, как лучше подготовить любимца к выставкам. Этот канал не боится поднимать остросоциальные темы. Отдельного внимания удостоились собаководы. Абонентам "Русской компании" доступен единственный в России телеканал, посвященный собакам и всему, что с ними связано, - "Пёс и Ко".

Стать ближе к природе помогут такие каналы, как "Живая природа", "Живая планета", "Моя планета". Уникальную красоту нашего края покажет "Наша Сибирь", а "Большая Азия" расскажет об истории, культуре, традициях, повседневном быте и новостях азиатских стран.

Провайдер предоставляет кабельное телевидение, которое обладает рядом преимуществ по сравнению со спутниковым или эфирным. Главное из них – бесперебойное высокое качество изображения, подходящее по разрешению даже к самому крутому Smart-TV. Особенно хорошо подойдет кабельное ТВ владельцам современных телевизоров с широкой диагональю и высоким разрешением.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения ТВ можно на сайте. Узнайте подробности и оформите заявку по телефону: (3452) 39-00-39.