Служба доставки "Золотые луга" заранее сообщит, когда к вам прибудет курьер

Фото: АО "Золотые луга"

Сервис бесплатной доставки молочной продукции "Золотые луга" запустил систему оповещения клиентов о времени прибытия курьера.

Теперь в день заказа каждый покупатель будет получать всю подробную информацию о доставке в смс-сообщении в момент, когда сотрудник компании начинает свой маршрут – в 10:00 или в 18:00, в зависимости от того, на какую половину дня выбрано время доставки.

Например, клиент выбрал первую половину дня. Утром ему придет сообщение с текстом "Доставим заказ ХХХХХ сегодня ~ 13:20 – 13:40. Курьер Иван 8-ххх-ххх-хх-хх". Таким образом, сократится время ожидания заказа, покупатели смогут удобно спланировать свой день и при необходимости – связаться с курьером.

Напомним, доставка осуществляется ежедневно с 10:00 до 22:00. Дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа на сайте. Если вы делаете это впервые, потребуется пройти простую процедуру регистрации. Все зарегистрированные пользователи становятся участниками программы лояльности, позволяющей накапливать баллы и расплачиваться ими за покупки.

В наличии – полный ассортимент трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво". Можно приобрести молоко, сметану, творог (в том числе новинку продаж – творог 5% в контейнере и обезжиренный творог со сметаной в контейнере), сливочное масло, сыр, кисломолочные напитки. Минимальная сумма для заказа на дом – 300 рублей, также можно заказать доставку в офис.

Компания "Золотые луга" заботится о здоровье своих клиентов. Все курьеры строго соблюдают предписанные на время действия режима повышенной готовности санитарные нормы. При оплате заказа на сайте можно также оставить комментарий "Бесконтактная доставка" или "Оставить у двери". В таком случае личный контакт будет исключен: курьер оставит продукты у двери, сообщит о прибытии по телефону и проследит, чтобы покупка попала в нужные руки.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.