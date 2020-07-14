В тюменской школе при содействии депутата гордумы провели ремонт

Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров уделяет пристальное внимание вопросам комфортного проживания горожан на территории своего избирательного округа и активно участвует в решении возникающих вопросов.

Так, при участии депутата в школе № 60 были в заменены в рамах оконные блоки. Полтора года назад с просьбой помочь в ремонте к Александру Захарову обратилась директор учебного учреждения Людмила Кулиева.

Просьба была оформлена в виде депутатского наказа. Захаров предложил включить работы по замене окон в бюджет 2020 года, и администрация приняла положительное решение по данному вопросу. В результате в школе № 60 установили 33 новых оконных блока.

Обращаются горожане к депутату и с менее масштабными просьбами. Так, пенсионерки посетовали депутату на отсутствие удобных для них скамеек у дома №131 по улице Мельникайте. Женщинам хотелось, чтобы на зеленом участке возле их дома появились скамьи со спинками - на обычных лавочках им сидеть неудобно в силу проблем со спиной. Вопрос удалось решить в кратчайшие сроки, в связи с чем жильцы дома поблагодарили депутата за внимание к нуждам пожилых людей и оперативность.