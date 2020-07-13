Тюменцам предлагают записать аудиоверсии книг для незрячих читателей

16:45 13 июля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени Специальная библиотека для слепых во второй раз проводит конкурс "Говорящая книга — незрячим читателям".

На конкурс просят присылать аудиоверсии произведений тюменских писателей и поэтов и другие аудиозаписи краеведческого характера для создания цифровой "говорящей" книги для незрячих и слабовидящих читателей.

Лучшие аудиозаписи будут размещены в первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос". С ними могут познакомиться незрячие пользователи электронного сервиса со всей страны.

"Библиотекари стараются расширить доступ особых читателей к региональным информационным ресурсам, восполнить дефицит литературы местных авторов в специальных форматах, — рассказывают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. — Непростая эпидемиологическая ситуация показала, что хорошая аудиокнига скрашивает досуг, повышает интеллектуальный уровень, отвлекает от деструктивных мыслей".

Конкурс проводится с 10 июля по 25 декабря 2020 года.

Теги: книги , конкурс
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