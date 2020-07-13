Эксперты рассказали о первых результатах исследования останков из Спасской церкви

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

Специалисты поделились первыми результатами медико-криминалистического исследования человеческих останков, которые обнаружили 12 мая в северном приделе Спасской церкви. Напомним, в ходе реставрационных работ строители нашли там гроб с костными останками.

Краеведы полагают, что обнаруженное захоронение может быть связано с семьей тюменского купца и мецената начала XX века Андрея Текутьева. Есть информация, что он завещал похоронить себя и жену в склепе этого придела. Скончался Текутьев в 1916 году.

"Экспертиза установила, что останки принадлежат мужчине ростом 164–170 сантиметров, умершему в возрасте от 60 до 80 лет. Давность захоронения составляет не менее 50 лет, возможно, больше. Выполнить 3D-моделирование лица умершего для определения портретного сходства с прижизненной фотографией Текутьева не представляется возможным — кости черепа и лицевого скелета разрушены и не подлежат реконструкции", — сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалистам удалось выделить ДНК из трёх наиболее сохранившихся костных фрагментов. Один образец, несмотря на выраженные разрушения, может быть использован для генетической экспертизы. Его специалисты изучили с применением систем анализа аутосомной ДНК и ДНК Y-хромосомы. Такие исследования позволяют установить прямое родство и кровнородственные связи, а также дальнее родство по мужской линии.

Результатом стали генетические профили — неполные, но удовлетворительного качества. В перспективе, при более тщательном и многократном исследовании, они могут послужить для идентификации костных останков при условии, что у специалистов будут образцы ДНК прямых родственников умершего (родители, дети) или дальних предполагаемых по мужской линии.

Также эксперты попытаются исследовать митохондриальную ДНК. Это позволит установить дальнее родство по женской линии. Но и тут требуются биологические образцы родственников. Эксперты намерены обсудить со специалистами центра исторического наследия возможность составления генеалогического древа тюменского купца, чтобы найти ныне живущих потомков Текутьева. Возможно, они согласятся предоставить биологические образцы для сравнительного анализа.

Пока же специалисты не могут с уверенностью утверждать, кому именно принадлежат останки. Исследование продолжается.