Минус 300 000 рублей на евроквартиры в Квартале на Московском только до конца июля

В Квартале на Московском можно приобрести европланировку со скидкой до 300 000 рублей.

Квартал на Московском - это новый микрорайон семейных людей. Он создан, чтобы помогать семьям с детьми экономить время и сделать их жизнь максимально удобной и комфортной. Как именно?

В микрорайоне уже есть две школы, гимназия, три детских сада, один из которых частный. Все они находятся в 5 - 10 минутах ходьбы. Ближайшая школа располагается прямо под домом. По пути нет автодорог и автотрасс - это позволит вашему ребенку добираться туда самостоятельно, а главное безопасно. В следующем году здесь откроется новый детский сад. Он рассчитан на 330 мест - 14 групп разных возрастных категорий, в том числе и ясли для самых маленьких. Кроме того, в районе есть вся необходимая инфраструктура: магазины, торговый центр “Колумб”, поликлиники и аптеки. Добраться до центра от дома займет всего 10 минут.

Квартал на Московском состоит из двух домов переменной этажности - Альфа и Омега. Фасад облицован кирпичом. Главные преимущества этого материала - это прочность, устойчивость к погодным изменениям и долговечность. А значит дома сохранят эстетику своего внешнего вида надолго.

Парадные выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту. Для удобства жителей при входе нет лестниц и пандусов. Это поможет молодым мамам без труда и посторонней помощи выходить на прогулку с колясками и возвращаться домой. Оставить коляску и велосипеды можно на первом этаже в колясочной, которая находится под видеонаблюдением. Кроме того, в каждой парадной установлен быстрый и бесшумный лифт.

Родители могут с уверенностью отпускать детей играть во двор самостоятельно. Для их безопасности двор закрыт для посторонних. Видеонаблюдение работает круглосуточно и на территории двора, и в парадных. А записи передаются в единый охранный пункт. При наступлении темноты автоматически включается многоуровневое освещение. Парковка находится рядом с домом, она ограждена забором и тоже находится под охраной.

Чтобы сделать отдых комфортным, двор разделен на несколько зон. Для активности взрослых - спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол, а для детей - безопасные игровые комплексы для разного возраста. Есть здесь и места, где можно спокойно почитать книгу: на территории установлены лавочки для отдыха и качели для взрослых.

Все квартиры в Альфе и Омеге созданы по евро формату. Каждый квадратный метр имеет свою функцию: помещения разделены на приватные и общественные, организованы ниши под шкафы-купе или гардеробные, в прихожей выделена “грязная” зона. Еще одна особенность квартир - это просторные кухни-гостиные и большие балконы, которые станут дополнительным местом для домашнего совместного времяпровождения. Высота потолков в квартирах 2,72 м, установлены большие окна 1,8 м. За счет этого, комнаты визуально увеличиваются, наполняются солнечным светом, а в квартире всегда сохраняется благоприятный микроклимат.

Скидки 300 000 рублей будут действовать на квартиры от 34 кв.м. до 77 кв.м. до конца июля 2020 года. Их можно приобрести в ипотеку по ставке 0,5% годовых! Количество квартир, которые участвуют в акции ограничено.

Подробную информацию об акционных квартирах можно узнать у менеджеров "Страны Девелопмент" по телефону (3452) 61–30–30, посмотреть планировки можно на Strana.com.