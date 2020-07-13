Тюменские волонтеры прокачали soft skills и hard skills

Более одной тысячи волонтеров стали участниками регионального проекта "В режиме online". Мероприятие объединило представителей 26 муниципальных образований региона.

Школьники, студенты и руководители волонтерских отрядов обучались навыкам soft skills и hard skills, рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова.

"Специалисты обучали ребят фото- и видеомонтажу, работе в программах-редакторах. Психологи провели тренинги на развитие личностных качеств. Третий блок был посвящен смм-продвижению контента в сети Интернет. Также прошли мастер-классы по написанию постов и текстов. После каждого блока волонтеры выполняли задания и размещали посты в соцсетях, а мы оценивали их", - уточнила она.

Самыми активным стали волонтеры из отрядов "Дега" из Бердюжского района, "ДОБРОтворцы" из Омутинского района, "Данко" из Тюменского района и специалисты Заводоуковского библиотечного центра.

Проект был реализован на грант Координационного ресурсного Центра добровольчества Тюменской области. Сумма гранта составила 180 тыс. рублей, пишет "Тюменская линия".