Тюменские выпускники сдадут ЕГЭ по физике

Более 2 тысяч выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ по физике 13 июля. Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов, которое нужно набрать для поступления в вузы — 36.

16 июля пройдет экзамен по обществознанию, его выбрало более 2 тыс. 800 ребят. Экзамен продлится 3 часа 55 минут. Чтобы претендовать на высшее образование, нужно набрать минимум 42 балла.

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля, включая два резервных дня - 24 и 25 июля.