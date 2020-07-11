Первая смена стартовала в пришкольных лагерях региона

В Тюменской области открылась первая смена в пришкольных детских лагерях. В каждом - своя тематика и особенности. Вожатые и педагоги организуют для ребят разнообразный отдых.

Так, в тюменской школе № 30 лагерь с дневным пребыванием детей организован по мотивам известной повести Кира Булычева "Тайна третей планеты".

В Комсомольской школе Заводоуковского городского округа прошло открытие смены лагеря "Наследники Победы". Вожатые подготовили конкурсную программу и историческую викторину, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.