Первая смена стартовала в пришкольных лагерях региона

12:23 11 июля 2020
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В Тюменской области открылась первая смена в пришкольных детских лагерях.  В каждом - своя тематика и особенности. Вожатые и педагоги организуют для ребят разнообразный отдых.

Так,  в тюменской школе № 30 лагерь с дневным пребыванием детей организован по мотивам известной повести Кира Булычева "Тайна третей планеты".

В Комсомольской школе Заводоуковского городского округа прошло открытие смены лагеря "Наследники Победы". Вожатые подготовили конкурсную программу и историческую викторину, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Теги: каникулы , школа
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