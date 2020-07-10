В Тюмени стало вдвое больше дистанционного мошенничества

По сведениям УМВД России по городу Тюмени, по итогам первого полугодия 2020 года на территории областного центра на 53% выросло число мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт, электронных платежей, интернета и мобильной связи.

В 537 случаях аферисты представлялись сотрудниками банка, 441 преступление было совершено под предлогом покупки или продажи на различных сайтах, в 66 случаях мошенники воспользовались ранее похищенной либо утерянной картой, телефоном.

31 кредит оформили преступники, используя чужие персональные данные, также зарегистрирован 31 случай обмана путем взлома аккаунта.

Под предлогом дополнительного заработка были обмануты 20 человек, а оплаты услуг — 25. В 20 случаях способ обмана не установлен.

Тюменцам напоминают: ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей.

В случае потери банковской карты немедленно позвоните в банк для блокировки — это поможет сохранить денежные средства. Подключите услугу СМС-информирования. Это обеспечит контроль за проведением любых операций по карте.