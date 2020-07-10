В Казарово благоустраивают территорию новой школы

11:35 10 июля 2020
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Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюмени завершается благоустройство территории строящейся школы в микрорайоне Казарово. Там обустраивают футбольную и волейбольную площадки и площадку для сдачи норм ГТО. В здании школы продолжаются фасадные работы, внутренние отделочные работы.

В здании переменной этажности общей площадью более 8 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные мастерские для проведения уроков труда, библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход в здание школы будет оборудован пандусом. Ввод школы в эксплуатацию запланирован в этом году.

Теги: строительство , школа
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