На улице Транспортной ограничат движение до сентября

В Тюмени с 17 июля по 11 сентября будет прекращено движение транспорта по улице Транспортной на пересечении с улицей Амурской и улицей Тимирязева. Там пройдут работы по оптимизации водопроводной сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице 2-й Степной переулок, улице Молодогвардейцев, улице Московский тракт, улице Паровозной, улице Новосибирской. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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