В тюменских лесах отмечается высокий класс пожарной опасности

В эти дни на территории Тюменской области в связи с установившейся жаркой погодой ожидается III класс пожарной опасности, в отдельных районах прогнозируется повышение пожарной опасности до IV класса.

лесного комплекса Тюменской области

"Силы и средства борьбы с лесными пожарами переведены в режим повышенной готовности. Увеличена кратность наземного и авиационного патрулирования земель лесного фонда и прилегающих земель иных категорий", — сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

В регионе действует особый противопожарный режим. Леса можно посещать только с соблюдением правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, сжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса преследуется по закону.

В случае повышения пожарной опасности и ухудшения пожароопасной обстановки возможно принятие решения о необходимости введения режимов ограничения пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств на лесные территории, отмечают в департаменте лесного комплекса.

С начала года на землях лесного фонда Тюменской области ликвидировано 92 лесных пожара на общей площади на общей площади 669 га. 96% лесных пожаров ликвидировано в течение суток с момента обнаружения. По информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области, большинство лесных пожаров произошли от действий человека.