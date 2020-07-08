Депутат гордумы помогает создать мини-сквер на одной из улиц Тюмени

На улице Невской в Тюмени в этом году появится мини-сквер. Благоустройство будущего зеленого уголка с представителями департамента городского хозяйства и застройщика прилегающей территории обсудил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"Развивать будущий мини-сквер важно в комплексе, учитывая транзитные маршруты, которые проходят через участок, прилегающий проезд и парковку. Необходимо соединить новую пешеходную часть со сложившейся, организовать освещение и скамейки для отдыха", – уверен Дмитрий Осипов.

Застройщик готов рассмотреть возможность благоустройства данной территории, выполнение эскиза и представление проекта на обсуждение и согласование с жильцами соседних домов и пенсионеров, посещающих ветеранский досуговый центр "Диалог". Специалисты департамента городского хозяйства в ближайшее время определятся, нужно ли проводить санитарную обрезку имеющихся деревьев, формовку кустарников и очистку участка от поросли.