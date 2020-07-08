Афиша Тюмень и Театр кукол запустили новую рубрику "Близкое знакомство"

Фото: пресс-служба ТКТО

Афиша Тюмень совместно с Тюменским концертно-театральным объединением запускает новую рубрику "Близкое знакомство", в рамках которой тюменцы смогут узнать о спектаклях Тюменского театра кукол. Первым в центре внимания оказался спектакль "Огниво".

Спектакль "Огниво" - сказка в одном действии. Премьера состоялась 15 сентября 2019 года. Постановка главного режиссера театра Сергея Грязнова и Антона Нестеренко. Куклы созданы художником Сергеем Перепелкиным, тексты песен написаны Антоном Нестеренко, прекрасное настроение создало музыкальное оформление Ольги Двининой.

Сюжет: возвращался с войны весёлый солдат! Шёл себе домой, песенку напевал, не ведал, что ждут его большие приключения и чудесные изменения в жизни. В стареньком солдатском ранце не звенели монеты, ветер гулял, да огниво постукивало. Не знал солдат, что и огниво у него будет другое – не простое, волшебное! Встретит он на своём пути коварную ведьму и полюбит настоящую принцессу. И из солдата превратится он в самого…генерала? Нет, не в генерала, выше берите!

Когда-то эту народную сказку записал великий сказочник Г. Х. Андерсен, с тех пор она стала частым гостем на театральных подмостках, в кинозалах. Театр кукол предлагаем вам свою версию, в которой герой узнает истинную цену деньгам, дружбе, любви.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.